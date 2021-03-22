ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على بائعة متجولة في الغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» يتضمن قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وعقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط الشخصين اللذين قاما بالتعدى على الفتاة (لأحدهما معلومات جنائية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بالتعدى على المذكورة بسبب حدوث مشادة بينهم عند شرائهما لبعض المنتجات التى تقوم ببيعها.

كما أمكن تحديد الفتاه المعتدى عليها «بائعة متجولة» جارى استدعائها وسؤالها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.