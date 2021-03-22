«التموين»: لا زيادة في أسعار السلع خلال رمضان

أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك الكثير من المنافذ للسلع الخدمية والتموينية على مستوى الجمهورية، حيث أن هناك أكثر من 6 آلاف منفذ من مشروع جمعيتى، وهناك 30 آلاف منفذ أخر، كما أن هناك 1300 منفذ من منافذ الجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى التعاون مع السلاسل التجارية.

وطمأن "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، المواطنين من استقرار الأسعار، قائلا: "ليس هناك تخوف من أى نقص فى السلع الغذائية ولذلك ليس هناك مبرر لاستغلال الفرص وزيادة الأسعار فى رمضان"، حيث أن زيادة الأسعار ترتبط دائمًا بالأزمات أو المتوفر من السلع أقل من المطلوب، مشددًا على أن قدرة الدولة التوزيعية والإنتاجية تسبب سيطرة على سوق السلع وأسعارها.

وحذر على المصيلحى من الاستغلال، مؤكدا أن هناك مواجهة قوية لاستغلال التجار وتوافر السلع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات؛ لافتا إلى أن توفير المحاصيل ساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار السلع. وأكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى رؤية اقتصادية جيدة، وهى الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من المواد الغذائية، إذ أنه كان فى السابق لـ3 أشهر، الان أصبحت 6 أشهر.

وأضاف "المصيلحي"، أن هناك مواد غذائية الاحتياطي الاستراتيجي لها طول العالم، كالأرز واللحوم سنتين بعد التعاقد مع السودان لتوريد البعض منها، كما أن اللحوم البيضاء من الدواجن وصلنا لـ98% اكتفاء ذاتى طوال العام، متابعًا: "نبدأ فى حصد القمح فى أول أسبوع من شهر أبريل ونستهدف 3.6 مليون طن زراعة مصرية".

وأوضح على المصيلحى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى السابقة والمبادرات سبب فى زيادة إنتاجية محصول القمح فى مصر، حيث أن الرئيس استهداف تمويل بـ1.8 مليار دولار لزيادة إنتاجية القمح، مؤكدًا أن الخدمات والمصانع استمرت لزيادة إنتاجية المواد الغذائية حتى خلال فترة كورونا.