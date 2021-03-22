جدة - نرمين السيد - علقت السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحالتها وظروفها الصعبة، قائلة، إن هذا أسعد يوم فى حياتها، واصفة ما فعله الرئيس بأن هذا حب من الله لها "ربنا بيحبنى".





وكانت السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، قد كشفت فى مداخلة هاتفي لـ برنامج "من مصر" مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنها لجأت إلى العمل على التروسيكل بسبب مشاكل حدثت لزوجها. وقالت السيدة ناهد: "جوزى فى ظروف خارجة عن إرادته وحصلت له مشكلة ومش موجود معانا.. وهو كان شايلنا كلنا وجبت التروسيكل قسط علشان اشتغل عليه". وتابعت: "عندى 5 بنات، وشقيانة علشان أعلم عيالى .. واللى أنا فيه دلوقتى علشان يعيشوا عيشة مرتاحة ومايبصوش لحد". وأضافت: "فيه ناس بتضايقنى لما بشتغل على التروسيكل ولكن مليش دعوة بيهم علشان أنا بشوف أكل عيشى.. وكل اللى أنا طالباه رخصة كشك علشان تعبت من التروسيكل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من السيدة ناهد سائقة التروسيكل بعد استجابة الرئيس لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.