مايكل نصيف : الأم المصرية تعيش أفضل عصورها فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، مساء أمس الأحد، إن الأم هى عصب كل أسرة مصرية مخلصة، وهى التى سهرت الليالى وضحت بكل شء فى سبيل سعادتة أبنائها، مشيرا إلى أن الأم المصرية لها مكانة عالية بين أمهات وسيدات العالم.

وأضاف المستشار مايكل نصيف، أن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة، تلقى كل اهتمام وحب ورعاية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى له كل حب وتقدير واحترام، متابعا: " لا يمكن أن ينكر أحد ما قدمته وتقدمه وستقدمه أى أم فى حياة أبنائها".