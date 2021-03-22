فيديو .. الرئيس : أتمنى اعمل كل حاجة حلوة للبلد .. والست ناهد بـ 100 راجل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، بعد عرض قصة السيدة ناهد سائقة التروسيكل، والتى أكدت خلال تقرير مصور لها أنها أم لـ 5 بنات، وأنها تقوم بحمل الرمل والطوب والعفش من أجل تربية بناتها: "أرجو تبلغوا الأستاذة ناهد كل اللى انتى عاوزاه هيكون".
ووجه الرئيس الشكر للإعلاميين عمرو خليل، وريهام إبراهيم، خلال مداخلته، قائلا: "يا ريت نفضل الأمثلة دى تبقى موجودة، وأنا بشكركم".
وتابع الرئيس السيسى: "انتوا بتبينوا قد إيه هى الأم، بتظهروا قيمة الأم، شوفوا الأم عاملة إزاى، والله أنا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة لمصر، خاصة للناس اللى ظروفها صعبة، زى المثال ده، ومنه كتير فى مصر، احنا بلد ظروفنا كده، إحنا الدولة مش غنية، بس على الأقل يبقى بقلوبنا وإرداتنا على قد ما ربنا يقدرنا".
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