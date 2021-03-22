السيدة انتصار السيسى للأم المصرية: أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى صاحبة العطاء الذى لا ينضب، والتضحيات التى لا تنتهى، كل عام وأنتِ بخير.
وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ فى وجدان الوطن وكل البشر".
ووجهت السيدة انتصار السيسى التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم، قائلة: "كل عام وكل أم مصرية بخير".
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