الآثار : 50% تخفيضا على تذكرة متحف الحضارة لمدة أسبوعين بدءا من 4 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل المقبل، لزيارة قاعة العرض المركزي.





وأشارت الوزارة فى بيان أصدرته، إلى أنه سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذى يوافق يوم التراث العالمى، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها. جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية كان قد وافق فى جلسته الأخيرة على السماح لممثلى وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى يومى ٤ و ٥ إبريل القادم، وذلك بعد افتتاحها.

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