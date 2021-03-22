الديلى ميل : الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبنى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة السياحة والآثار، فى بيان أصدرته، إلى أن التقرير اعتمد فى تصنيفه على علم ونظرية «النسبة الذهبية»، حيث حصد الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.

وأوضح التقرير أن «النسبة الذهبية» -وهى نسبة رياضية توجد بشكل كبير فى الطبيعة وعند استخدامها فى التصميم المعمارى فإنها تعزز التراكيب العضوية والطبيعية التى تحقق الناحية الجمالية فى التصميم-كانت المعيار الذى اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المبانى التى تحقق هذه الشروط سواء فى تركبيها أو فى الناحية الجمالية.

وأكد أن الهرم الأكبر هو أحد عجائب الدنيا فى العالم القديم والذى أثبت «جماله العلمي»، وأنه أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة الموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، كما أوضح أنه يمثل إنجازا مذهلا لقوة الإنسان وقدرته على التصميم.

جدير بالذكر أن قائمة أجمل 50 مبنى فى العالم ضمت فى مقدمتها كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باى ساندز فى سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا فى اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا وغيرهم.