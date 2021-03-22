انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة جديدة تضرب سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 22 مارس لليوم الثاني على التوالي في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين الموافق 22 مارس الجاري ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث أسعار الكتاكيت زيادة بمقدار 25 قرش تقريباً بالأمس، إلا أن الزيادة اليوم تراوحت ما بين 50 إلى 75 قرش في الكتكوت وذلك بأغلب الشركات العاملة في السوق المصري.

زيادة جديدة تضرب سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 22 مارس

وأرجع التجار هذه الزيادة إلى استمرار الإقبال من الأهالي على شراء الكتكوت الأبيض، مع اقتراب شهر رمضان، وسط توقعات بوجود ارتفاعات جديدة في سعر الكتكوت الأبيض خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع أسعار الفراخ.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فقد جاء وفق الأسعار التالية

القاهرة للدواجن الوادي نيوهوب إيجيبت الفيروز الوطنيىة أمات الكيان المراعي للدواجن 10.25 جنيه 10.25 11.5 جنيه 10 جنيه 11.5جنيه 10.5 جنيه 9 جنيه 9.5 جنيه

مكة المكرمة البنا رواد النيل الوطن الحرمين الإسكندرية عاصم الخرصاوي 10 جنيه، شيفر 5 ورزي 4 جنيه 10 جنيه 9 جنيه 8.5 جنيه 10 جنيه “شيفر 6” 10 جنيه 9.5

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وحول سعر الفراخ اليوم فقد جاء كما يلي:

رئيس رابطة مربي الدواجن، 25 جنيه للفراخ البيضاء و32 للساسو.

محمود الجداوي، 25 جنيه للبيضاء و32 للساسو.

منير السقا 25 جنيه للبيضاء و33 جنيه للساسو.

المنصورة للدواجن سجلت بها الفراخ البيضا اليوم 25 جنيه والساسو 33 جنيه.

محمد عادل 25 للبيضاء و33 للساسو.

بورصة جنوب الصعيد سجلت اليوم 25 جنيه للفراخ البيضاء و30 جنيه للساسو.