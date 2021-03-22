انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 22 مارس بعد زيادة سعر الكتكوت الأبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ البيضاء اليوم 22 مارس 2021 في الشركات المختلفة، وذلك وسط توقعات بارتفاعات كبيرة في أسعار الدواجن على مدار الأيام المممقبلة، مع اقتراب شهر رمضان، وتزامناً مع الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الدواجن والكتاكيت، استعداداً منهم لشهر رمضان الكريم.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 22 مارس

كما توقع رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد ارتفاع سعر الفراخ خلال الأيام المقبلة بنسبة 25%، ولذلك طالب المواطنين بعدم تخزين الدواجن والإكتفاء بمتطلبات المنزل فقط دون أي تخزين، حتى لا يؤثر ذلك على عملية العرض والطلب في السوق مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 22 مارس في جميع الشركات فقد جاءت وفق ما يلي:

رئيس رابطة الدواجن ومحمود الجداوي، سجلت الفراخ البيضاء 25 جنيه و32 جنيه للفراخ الساسو.

أما سعر الفراخ البيضاء في منير السقا والمنصورة للدواجن ومحمد عادل، فسجلت 25 جنيه للبيضاء و33 للساسو.

وفي محمد القشلان ومحمد رضوان ومحمد عثمان سجلت الفراخ البيضاء اليوم 24 جنيه.

وللمزيد من الأسعار اليوم في باقي الشركات في القائمة التالية:

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ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم، وفق الأسعار الآتية: