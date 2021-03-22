انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد موسى يطالب المواطنين من التحرير للفسطاط بإخلاء أسطح منازلهم قبل يوم 3 أبريل القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الإعلامي أحمد موسى بتوجيه نداء للصريين بضرورة إخلاء أسطح منازلهم قبل يوم الثالث من أبريل القادم، وذلك بسبب الحدث الفريد الذي سيقع في هذا اليوم ويشاهده العالم أجمع، نظراً أنه سيتم تصويره جوياً ويتم نقله لكل العالم.

أحمد موسى يطالب المواطنين بضرورة إخلاء أسطح منازلهم قبل يوم 3 أبريل

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن يوم 3 أبريل القادم سوف يتم تنظيم احتفالية كبيرة أثناء نقل موميات خاصة بملكات وملوك الفراعنة، وأشار إلى أنه سوف يتم تصوير الموكب بالتصوير الجوي وسيشاهد العالم هذا الموكب والموقف العظيم.

وأشار أحمد موسى إلى أن المصريين يستخدمون أسطح المنازل في وضع بعض المخلفات التي لا يحتاجونها فوق أسطح المنازل، ولكي يخرج الموقف والموكب في أجود وأبهى صوره، فيجب إخلاء الأسطح من هذه المخلفات قبل موعد التصوير الجوي، حتى نظهر بصورة لائقة أمام العالم.

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ويذكر أن وزارة السياحة قد أشارت الخميس الماضي أن يوم 3 أبريل هو الموعد الذي ينتظره العالم، وهو الموعد الذي وصفته بالحدث الفريد الذي لم ولن يتكرر، لنقل 22 مومياء، بينهم حوالي 18 موميا للملوك، ومنهم 4 موميات لملكات، من بينهم:

الملك رمسيس الثاني.

الملك سقنن رع.

الملك تحتمس الثالث.

الملك سيتي الأول.

الملكة حتشبوت.

الملكة ميريت آمون.

الملكة أحمس.