انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً اليوم وخلال ساعات.. رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر آلاف الطلاب في مصر نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عن الفصل الدراسي الأول 2021، ذلك أن نجحت وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحانات الترم الأول عقب العودة من إجازة منتصف العام، ووفق الإجراءات الإحترازية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وتمت الإمتحانات عن طريق التابلت في لجان مخصصة بالمدارس.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي هي مكملة للإمتحانات التي تعقد خلال الترم الثاني، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد نجاح أو رسوب في الترم الأول، وأن أولى وتانية ثانوي سنوات نقل عادية، وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الهدف من إعلان النتيجة هو معرفة المستوى الحقيقي لكل طالب، لتعويض ما أخفق فيه الطالب في الترم الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي هوالرابط الرسمي من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وحول موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والرابط الرسمي فسوف يكون كالتالي:

وقالت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب قاموا باستيعاب نظام الإمتحانات الجديد، وتم تغيير مستوى ومفهوم العليم لديهم، وأصبحت هناك العديد من المصادر للتعلم عبر بنك المعرفة والعديد من المنصات الأخرى.

اقرأ أيضاً: