طقس الإثنين .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة لـ الرمال .. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإثنين، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.





ويسود اليوم طقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد. طقس اليوم وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة. ويكون هناك نشاط للرياح تلمثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية. درجات الحرارة المتوقعة على بعض من محافظات الجمهورية: القاهرة 34 21 الإسكندرية 30 19 طنطا 34 21 مطروح 31 16 السلوم 31 17 سيوة 34 20 بورسعيد 34 19 دمياط 34 19 الزقازيق 34 21 المنصورة 33 20 الإسماعيلية 34 21

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