نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى العام اليوم .. عبر هذا الرابط

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى، اليوم الإثنين من خلال الموقع الرسمى لـ الوزارة.





وذكرت التعليم أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر هذا الرابط moe-register.emis.gov.eg، فى المواعيد التالية: الصف الثانى الثانوى الساعة 12 ظهراً، والصف الأول الثانوى الساعة 8 مساءً. ولفتت إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.

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