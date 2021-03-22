القوى العاملة: تعيين 3.712  شابا بينهم 14 من ذوى الهمم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 3 آلاف و712 شابا، بنهم 14 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9 آلاف و43 راغب عمل، منهم 34 من ذوى القدرات، فضلاً عن توفير 343 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 402 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 121 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إلى أن المديرية تلقت 164 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 114 شكوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث 188 شكوى منها، وتبين أن 59 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 129 محضرًا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 90 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 521 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 260 محضرا، وبحث 134 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 56 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 6 أجانب، وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 72 متدربا، بإجمالى 5 دورات بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما استخرجت ألفًا و333 شهادة قياس مستوى المهارة، وألف و161 رخصة مزاولة الحرفة.