التنمية المحلية: نسعى لضبط النمو العمرانى والتصدى للعشوائيات

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجارى ورشتى عمل على مدار يومين، تبدأ غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة وتشمل جميع العناصر التى تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات، ويستفيد منهما 243 متدرباً من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط.





وأوضح شعراوى أن التدريب يضم 6 متدربين من كل محافظة، هم رئيس المدينة/ الحى التجريبى، ومدير المركز التكنولوجى فى المدينة/ الحى التجريبى، ومشرف النظام بالمركز التكنولوجى فى المدينة/ الحى التجريبى، ومدير الإدارة الهندسية (الإدارة الخلفية) بالمدينة/ الحى التجريبى، ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إضافة الى مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ويضم التدريب أيضاً 3 متدربين من كل جامعة إقليمية، و10 من العاملين بوزارة التخطيط.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تقسيم المتدربين فى كل يوم تدريبى إلى مجموعتين، وكل مجموعة سيتم تدريبها فى قاعة كبيرة على التوازى وبنفس الأجندة التدريبية والمواعيد، وسيقوم بالتدريب خبراء من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالى والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة الهندسية للنظم، واعتباراً من بداية 1/4/2021 سيتم مرور فريق من مدربى وزارة التخطيط على المحافظات للتدريب العملى وبالتوازى يمر فريق آخر من الشركة الهندسية على الجامعات للتدريب العملى.

وأضاف محمود شعراوى أن التدريب سيركز على المهام الموكلة لكل الجهات المشاركة فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء فى يسر وسهولة.

وصرح محمود شعراوى، أن ورشة العمل الأولى ستكون غداً، وتضم المتعاملين مع منطومة البناء الجديدة فى 14 محافظة، هم: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية.

وأشار شعراوى إلى أن الورشة الثانية والمقامة بعد غد الأربعاء 24 مارس تضم 13 محافظة، هم: الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح .

وأكد شعراوى، سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، مشيراً الى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، وكذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاستمرار فى تدريب العاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية بها على المنظومة الجديدة مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.