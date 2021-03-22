أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 22 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى من خلال الموقع الرسمى: https//moe-register.emis.gov.eg القاهرة تنظم محافظة القاهرة احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم. تونس يقوم وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى بزيارة عمل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للتباحث بخصوص تعزيز العلاقات الثنائية. القاهرة يستضيف المسرح الصغير فى دار الأوبرا، حفل ختام مشروع كريتيف سيركلز وتوزيع جوائز مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم. القاهرة تسير شركة مصر للطيران 41 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 3432 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم. كفرالشيخ يتفقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خط سير رحلة العائلة المقدسة بمدينة كفرالشيخ بحى سخا يرافقهما جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ. القاهرة / عمان ينظم اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمرا حول اللغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية" برعاية الجامعة العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيما يعقد رؤساء مجامع ومجالس اللغة العربية فى الوطن العربى فى العاصمة الأردنية عمان اجتماعا لوضع استراتيجية محكمة وعامة لنشر واستعمال اللغة العربية كلغة تدريس فى الجامعات ومراكز البحث العلمى. أديس أبابا ينطلق الاجتماع الـ 53 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، فى أديس أبابا عبر الفيديو "كونفرانس" ولمدة يومين.

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