«التعليم» رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 عبر بوابة الثانويةالعامة

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجتي الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ،وذلك في مساء اليوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 والتي سنوفرها لكم خلال هذا الموضوع. وتعلن النتيجة في المواعيد التالية: الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهراً الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ( اضغط هنا ) للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ( اضغط هنا )

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