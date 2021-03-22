نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الأول 2021.. نتيجة ثانية ثانوي بالاسم ورقم...

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه ستقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي والتي ستعلن بشكل رسمي اليوم الإثنين عبر الموقع الرسمي للوزارة. كما ذكرت أيضاً بأنها ستعلن النتائج في المواعيد التالية :- - الصف الثانى الثانوى الساعة 12 ظهراً -الصف الأول الثانوى الساعة 8 مساءً. وأكدت الوزارة بأن نتائج الفصل الدراسي الأول مكملة لنتائج الترم الثاني ،حيث قالت بأن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب ،لان العامين الدراسيين للصف الاول والثاني الثانوي مجرد سنوات نقل عادية ،حيث يعلن عن النتائج من أجل معرف الطالب مدي مستواه الحقيقي ،من أجل التعويض في الترم الثاني. للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي ( اضغط هنا ) للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي ( اضغط هنا )

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