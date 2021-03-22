القوى العاملة تنظم دورة لريادة الأعمال للمستثمرين الجدد بسوهاج

ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى الخميس المقبل لـ 18 مستثمرًا، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يسهم فى تشغيل الشباب وتنفيذ مشروعات صغيرة لخفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، أنه يتم فى هذه الدورة تعريف المستثمرين بالخدمات المقدمة من المديرية فى مجالات: السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، والتشغيل، والتدريب المهنى.
وأشار إلى أنه يتم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية، لافتًا إلى أن أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها من قبل المستثمرين تتمثل فى تصنيع وتشكيل المعادن، وتصنيع الكابلات الكهربائية، والعبوات البلاستيكية، وأقلام الرصاص من الورق، والأدوات المنزلية البلاستيكية، والمواد الغذائية، وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، والأعلاف.
حضر افتتاح الدورة نادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، وعبدالرحيم عثمان رئيس وحدة المشروعات الصغيرة بالجهاز، وإلهام السيد مدير إدارة التدريب المهنى، وأسامة عبدالرحمن مدرب معتمد بالجهاز.
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