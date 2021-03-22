نشرة معلومات الوزراء.. 14.3 مليون فرد يستفيد من تكافل وكرامة

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. وإلى أبرز عناوين النشرة: 14.3 مليون فرد يستفيد من تكافل وكرامة.. منهم 78% من السيدات. وزير التموين: لا ارتفاع فى الأسعار عقب توجيهات الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات. فى التوك شو: ترحيب بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصالح المرأة باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية. انخفاض أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط. الأسواق الناشئة تحتاج إلى برامج بشروط ميسرة من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة كورونا. مدى تأثير العرق أو الموطن الأصلى فى الحصول على فرصة عمل داخل الدول .. إعرف النتيجة فى استطلاع رأى مواطنى 27 دولة. اليوم العالمي للمياه 22 مارس « ذكرى وتذكير » ... (إنفوجرافيك اليوم). بنك التنمية الأفريقى: نمو الاقتصاد المصرى أصبح قوياً.. وتوقعات بمعدل نمو بقيمة 3% خلال 2021. استراتيجية النمو الرقمي: طريق الدنمارك نحو التقدُّم الاقتصادي. الدكتورة/ نجوى سمك تكتب: السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية وإدارة الأزمات: كوفيد- 19. تقرير : تقييم جاهزية الدول للقاحات كوفيد- 19: الرؤى الأولى من طرح التقييم. أجندة الفعاليات: فيروس كورونا: لقاحات من أجل البلدان النامية.

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