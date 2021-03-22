فيديو- أسماء مصطفى: رسائل الرئيس السيسى للمرأة تدعونا جميعا للفخر

جدة - نرمين السيد - وأضافت "مصطفى" خلال برنامجها "هذا الصباح"، الذى تقدمه على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسى وضع يده على أكثر المشاكل التى تواجه المرأة فى وقتنا الحالى مثل الزواج المبكر للفتيات وحماية المرأة المصرية فى المواصلات العامة، وأيضا منحها بعض الامتيازات من البنك المركزى فى منح القروض.
وتابعت، أن الرئيس السيسى قال إن احتفالية المرأة المصرية أصبحت تقليدًا سنويًا من الدولة للاحتفال بكل امرأة مصرية تكافح من أجل أسرتها، وأن هذا التقليد يدعونا جميعا للفخر والأمل والاعتزاز بتراب مصرنا الغالية.
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يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفل أمس، بتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، بحضور السيدة الأولى انتصار السيسى، ورؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقال خلال كلمته: "أنتن فى قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية مستقبل سيدات وفتيات مصر أصبح أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة، وعليكن دائما أن تدركن أنكن درع مصر وصمام أمانها.. ومفتاح مستقبلها".
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