صور.. الجيزة: رفع 70 طن مخلفات من الأراضى الفضاء بحدائق الأهرام

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وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع 70 طنا من المخلفات والقمامة بعدد من قطع الاراضى الفضاء بهضبة الأهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.
وأكد المحافظ أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.
وأوضح المحافظ أن القطع التى تم رفع المخلفات منها شملت "39 ع، 122 ع، 107 ح، 105 و106"، كما تم رفع المخلفات من القطع 107 ح و323 ح، تمهيدًا لتحويلها لساحات لانتظار السيارات للمواطنين، لافتا إلى أنه بالتوازى تم شن حملة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والتى تتسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.
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