رياح وأتربة وأمطار.. موجة تقلبات تضرب مصر مع بداية الربيع

جدة - نرمين السيد - مع توديع فصل الشتاء، دخلت مصر فى موجة تقلبات، تسببت فى رياح محملة بالأتربة على معظم الأنحاء، فيما تتساقط الأمطار على أماكن أخرى، وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على السلامة العامة.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن هناك تغيرًا فى المناخ على مستوى العالم وليس مصر فقط.

ولفت عبد العال، فى تصريحات تلفزيونية، إلى أن مصر لم تشهد رياح الخماسين منذ 4 سنوات بسبب التغيرات المناخية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن درجات الحرارة سترتفع، لكن سريعًا ما تعود إلى درجات حرارة الشتاء، موضحًا أن الطقس فى أيام الربيع يشبه إلى حد كبير طقس فصل الشتاء.

أما عن حالة الطقس اليوم، فهى كالتالى:

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 19

طنطا 34 21

مطروح 31 16

السلوم 31 17

سيوة 34 20

بورسعيد 34 19

دمياط 34 19

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21