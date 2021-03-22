فى اليوم العالمى للمياه.. الرى: لن نقبل بإجراءات إثيوبيا الأحادية لملء السد

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم يوم 22 مارس من كل عام باليوم العالمى للمياه، بهدف زيادة الوعى العالمى بقضايا المياه، وتشجيع دول العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة التى يواجهها قطاع المياه، وتعظيم التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.





وفى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمياه، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلى مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر إحدى التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، خصوصا فى ظل الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى، ويتم مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين، يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالى جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، ووزارتى الرى والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.

وفى إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوى السابق ابتكاره بمعرفه مهندسى وزارة الموارد المائية والرى لقياس درجة رطوبة التربة، التقى الدكتور عبد العاطى، مع ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد عرضا تجريبيا لوحدة التحكم الذكى فى عملية الرى، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم فى ماكينات الرى أوتوماتيكياً أو يدوياً بناءاً على البيانات المقاسة، والفحص الذاتى لوحده التحكم الذكى لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية فى حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.

وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، فى إطار حرص الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بـ3 رسائل نصية لـ 3 مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رساله نصية من المزارع للوحدة.

وتأتى هذه المجهودات فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى الاعتماد على "الرقمنة" فى رى المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضى بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى، لقياس كمية المياه المُستخدمة فى الرى ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التى يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.