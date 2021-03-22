عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132.077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137.647، متخلفًا عن الامتحانات 1.322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 97.84٪، وعددهن 63.769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68.308 طلاب.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 110.489 طالبًا وطالبة من إجمالى 126.959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن الامتحانات 16.02، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 92.24%، وعددهن 52.935 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 84.68%، وعددهم 57.554 طالبًا.
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط http://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
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