عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021.‏





واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132.077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137.647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1.322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 97.84٪، وعددهن 63.769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68.308 طلاب‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110.489 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏126.959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 16.02، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 92.24%، وعددهن 52.935 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57.554 طالبًا‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط http://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏