الأم المثالية على محافظة سوهاج.. بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي

يبدأ كفاح السيدة أحلام بوفاة زوجها من أكثر من ١٠ سنين وكان لازم تنزل تشتغل لتوفير مصدر رزق تقدر من خلاله تعلم أولادها وده كان في ظروف استثنائية وقت اندلاع ثورة ٢٥ يناير .
وجدت نفسها هي العائل الوحيد لأبناءها اللي كانوا في مراحل تعليمية مختلفة ، كان الابن الأكبر في المرحلة الثانوية والابن الأصغر في المرحلة الإعدادية .
وبالفعل اشتغلت السيدة أحلام وكان راتبها ١٥٠ جنيه وبجانب شغلها كانت بتعد الوجبات الغذائية وتبيعها عشان تقدر توفر كل متطلبات الأسرة والأبناء .
نجحت أحلام في إنها توصل بأولادها لأحلامهم فاتخرج الابن الأكبر من كلية حاسبات ومعلومات وتم تعيينه معيد في نفس الكلية ، والابن الأصغر تخرج من كلية تجارة - لغة إنجليزية بتقدير جيد جدا.
وعلشان أحلام سيدة إيجابية امتد عطائها لمجتمعها فكانت بتطوع لتحفيظ القرآن الكريم بمساجد قريتها ، وامتد كفاحها في العمل المجتمعي فشاركت في مبادرات كتيرة منها :
تشغيل الفتيات - الوقاية من أخطار الحريق - أسوأ أشكال عمالة الأطفال .
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