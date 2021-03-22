الأم المثالية على محافظة مرسى مطروح.. حاصلة على دبلوم زراعي وتعمل بالإدارة...

السيدة سهير السيد إبراهيم زيدان ، ٥٩ سنه ، حاصلة على دبلوم زراعي وتعمل بالإدارة الزراعية
رحلتها بدأت من ٢٧ سنة من وقت مرض الزوج بالسرطان ثم وفاته بعد صراع مع المرض استمر ثلاث سنوات ، وتلاقي سهير نفسها لوحدها مع ثلاثة أبناء أكبرهم عمره ٤ سنوات والأصغر كان طفل رضيع عمره شهرين.
سهير المكافحة بدأت تعمل مشروع تقدر من خلاله توفر دخل ثابت للأسرة ، واللي كان مشروع بيع ملابس ودواجن وشتلات زراعية .
نجح المشروع ونجحت سهير مع أولادها وتخرج الابن الأكبر من كلية الحقوق ، وحصل الابن الثاني على ليسانس لغات وترجمة ، أما الابن الأصغر حصل على بكالوريوس تجارة .
ومازال عطاء الأم مستمر مع أولادها وأحفادها
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