الأم المثالية على محافظة مرسى مطروح.. حاصلة على دبلوم زراعي وتعمل بالإدارة...

السيدة سهير السيد إبراهيم زيدان ، ٥٩ سنه ، حاصلة على دبلوم زراعي وتعمل بالإدارة الزراعية

رحلتها بدأت من ٢٧ سنة من وقت مرض الزوج بالسرطان ثم وفاته بعد صراع مع المرض استمر ثلاث سنوات ، وتلاقي سهير نفسها لوحدها مع ثلاثة أبناء أكبرهم عمره ٤ سنوات والأصغر كان طفل رضيع عمره شهرين.

سهير المكافحة بدأت تعمل مشروع تقدر من خلاله توفر دخل ثابت للأسرة ، واللي كان مشروع بيع ملابس ودواجن وشتلات زراعية .

نجح المشروع ونجحت سهير مع أولادها وتخرج الابن الأكبر من كلية الحقوق ، وحصل الابن الثاني على ليسانس لغات وترجمة ، أما الابن الأصغر حصل على بكالوريوس تجارة .

ومازال عطاء الأم مستمر مع أولادها وأحفادها