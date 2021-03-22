تعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021

ننشر ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، بعد بدء مباريات الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث يخوض المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام البدري مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس أمم أفريقيا المقبلة برصيد 8 نقاط وبتساوي مع جزر القمر.

تشهد تصفيات أمم أفريقيا 2021 صراع قوي بين المنتخبات الأفريقية من أجل حجز بطاقة التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون، وجاء ترتيب قبل بدء مباريات الجولتين الخامسة والسادسة كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1- مالي 10 نقاط

2 - غينيا 8 نقاط

3 - ناميبيا 3 نقاط

4 - تشاد 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - بوركينا فاسو 8 نقاط

2 - أوغندا 7 نقاط

3 - مالاوي 4 نقاط

4 - جنوب السودان 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - غانا 9 نقاط

2 - جنوب إفريقيا 9 نقاط

3 - السودان 6 نقاط

4 - ساوتومي وبرينسيب 0 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - غامبيا 7 نقاط

2 - الجابون 7 نقاط

3 - جمهورية الكونغو 6 نقاط

4 - أنجولا 1 نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - المغرب 10 نقاط

2 - موريتانيا 5 نقاط

3 - بوروندي 4 نقاط

4 - جمهورية إفريقيا الوسطى 3 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - الكاميرون 10 نقاط

2 - موزمبيق 4 نقاط

3 - الرأس الأخضر 4 نقاط

4 - رواندا 2 نقاط

ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب مصر 8 نقاط

2- منتخب جزر القمر 8 نقاط

3- منتخب كينيا 3 نقاط

4- منتخب توجو نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - الجزائر 10 نقاط

2 - زيمبابوي 5 نقاط

3 - بوتسوانا 4 نقاط

4 - زامبيا 3 نقاط

ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - السنغال 12 نقاط

2 - الكونغو 7 نقاط

3 - غينيا بيساو 3 نقاط

4 - إسواتيني 1 نقطة

ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - تونس 10 نقاط

2 - غينيا الإستوائية 6 نقاط

3 - تنزانيا 4 نقاط

4 - ليبيا 3 نقاط

ترتيب المجموعة 11 بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - ساحل العاج 7 نقاط

2 - مدغشقر 7 نقاط

3 - إثيوبيا 6 نقاط

4 - النيجر 3 نقاط

ترتيب المجموعة 12 بتصفيات أمم أفريقيا 2021

1 - نيجيريا 8 نقاط

2 - بنين 7 نقاط

3 - سيراليون 3 نقاط

4 - ليسوثو 2 نقطة