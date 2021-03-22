الرعاية الصحية تعلن إجراء 525 عملية جراحية دقيقة للمنتفعين بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين من خلال 3 مستشفيات تعمل ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وهي (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة) بالإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه خلال تلك الفترة تم إجراء 525 عملية جراحية فائقة الدقة ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة وذات طابع خاص للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء الإسماعيلية، منها 438 عملية بمجمع الإسماعيلية الطبي و 87 عملية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية: أجرى مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية خلال منذ الافتتاح للمنظومة في الاسماعيلية، 3101 جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي من المنتفعين من أبناء المحافظة بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى إجراء جلسات الغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا في هذا الشأن، حيث أنه تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية بما يضمن سلامة وأمان المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية ساهم في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة حيث يصل عددها إلى 2300 خدمة طبية، إضافة إلى العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، ومنها عمليات القلب المفتوح، وجراحات زراعة الكُلى، وغيرها من العمليات الأخرى بأحدث التقنيات الطبية.

ولفت السبكي، إلى استحداث تقنية تفتيت حصوات الكلى باستخدام (الأشعة التصادمية) دون اللجوء للتدخل الجراحي، وذلك بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية في الإسماعيلية، والتي تم إجراؤها لـ 8 حالات حتى الآن بنجاح، حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وتابع: أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، تبذل أقصى جهد في سبيل خدمة المرضى، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم بأعلى مستويات من الجودة ووفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، ومؤكدًا أن مستشفيات الهيئة مجهزة بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والإستشاريين في مختلف التخصصات الطبية بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمرضى.

يشار إلي أن ذلك يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد(مستقبل صحة مصر)، والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية وأهداف رؤية مصر 2030.