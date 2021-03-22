إنفوجراف.. حياة كريمة تضىء قرى المحروسة

جدة - نرمين السيد - وخلال 4 سنوات مضت، تم صرف 36 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات، حيث تستهدف المبادرة تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا ضمن المناطق المستهدفة. وتسعى المبادرة لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائى، وكذلك، تحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة.

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