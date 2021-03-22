التعليم: لن نسترد تابلت الطلاب.. وسيصبح ملكهم عقب تخرجهم

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تداول منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، مُوضحةً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكا لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التى تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفى سياق متصل، سيؤدى طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمى المتوفر عليه، فى حين سيتم إجراء اختبار تجريبى للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائى المقرر عقده فى يوليو المقبل.

وناشد "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".