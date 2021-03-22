البابا تواضروس ينعى الدكتورة فينيس كامل

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، ووزيرة البحث العلمى سابقا، التى غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة، كان من بينها حصولها على براءتى اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة فى مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة 4 مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم عام 2017 حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





وقالت الكنيسة فى بيان، إن الراحلة تميزت على المستوى الدولى فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه فى العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا، وتم اختيارها ضمن 10 سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة فى العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وتابعت الكنيسة: نطلب لنفسها البارة النياح والراحة فى فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائى. واختتمت: نعزى أكاديمية البحث العلمى وكافة المؤسسات التى عملت معها طوال مسيرتها فى فقدان إحدى الرائدات المتميزات.

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