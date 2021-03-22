جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى أن "روزا" ستكون فى قلب العدد، وهو الموقع الذى يليق بالمرأة باعتبارها قلب المجتمع وفى ( قلب الدولة) على نحو ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روزا.. مجلة نسائية جديدة داخل روزاليوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.