بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بشأن لقاح ”كورونا”

الأخبار الإثنين، 22 مارس 2021 12:16 مـ بتوقيت القاهرة الإثنين، 22 مارس 2021

دوت الخليج

تعقد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، مؤتمر هام بعد قليل بمشاركة السفير الصيني لدى مصر، في ديوان عام وزارة الصحة ظهر اليوم الأثنين، ومن المقرر أن تتحدث وزيرة الصحة، عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح. وستتطرق وزيرة الصحة، للحديث عن استعداد مصر لاستقبال حصتها من لقاح كورونا «أسترازينيكا» من التحالف الدولي جافي والمقدرة بحوالي 5 ملايين جرعة نهاية الشهر الجاري وسيتمّ استقبالها على 3 شحنات. وستتناول وزيرة الصحة، خطة الوزارة، والتي تهدف إلى تطعيم ما يقرب من 250 الف مواطن من الفئات المستحقة خلال الأيام الجارية وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وكذلك الأطقم الطبية، كما ستعلن عن توسيع مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية خاصة في المحافظات الأعلى في التسجيل على موقع لقاح كورونا. كما ستتحدث عن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الموجة الثالثة بعد أن تجاوزت مصر الموجة الأولى والثانية.