وزير الري يتقدم بواجب العزاء في وفاة الرئيس التنزانى

توجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم إلى سفارة دولة تنزانيا بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التنزانى الراحل جون ماغافولي.

وقد أعرب الدكتور عبد العاطى عن خالص تعازيه ومواساته للشعب التنزانى الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كانت له العديد من المواقف الداعمة لمصر في العديد من المجالات، كما بذل سيادته مجهودات مضنية لتحقيق التنمية والرخاء بدولة تنزانيا، ولدعم الأمن والاستقرار بمنطقة شرق أفريقيا.

كما توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية للسيدة سامية سولو حسن الرئيس الجديد لدولة تنزانيا، متمنيًا لسيادتها التوفيق في مهام منصبها، وبما يعود بالخير والتنمية على أبناء الشعب التنزانى الشقيق.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مصر تواصل تقديم الدعم لدولة تنزانيا الشقيقة في مجال المياه، حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز عدد (30) بئر جوفى تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية بعدد (5) مقاطعات (سامى، موانجا، كيتيتو، باريادى، يوتيليما) بمناطق (كليمنجارو، مانيارا، سيمييو)، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الفنية من وزارة المياه التنزانية لرفع القدرات في مجال الموارد المائية والرى، كما تقوم عدد من الشركات المصرية بإنشاء سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا وبما يلبي طموحات الشعب التنزانى في تحقيق التنمية.