رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوي 2021 بكود الطالب أو الرقم القومي

تستعد وزارة التربية والتعليم والنعليم الفني لنشر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي اليوم الاثنين 22-3-2021 بكود الطالب أو الرقم القومي ظهرًا بحسب ما أعلنته الوزارة أمس الأحد من ظهور نتيجة ثانية ثانوي 12 الظهر، ونتيجة اولى ثانوي في الثامنة من مساء اليوم.

وتعلن الوزارة نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول و الثاني الثانوي، للفصل الأول، التي خاضوها في لجان مدرسية بالفترة الزمنية من 28 فبراير حتي 11 مارس وذلك في لجان مدرسية مراقبة بواسطة المعلمين بالمرحلة الثانوية.

المواد الاعلي نجاحا

تظهر النتيجة للطلاب بنظام الألوان، حيث تبين الرسائل مستوي الطالب بكل مادة أدعي بها الاختبار مقارنة بزملائه الذين خاضوا الامتحان.

وكشفت الوزارة أن المواد الأعلى من حيث نسبة النجاح هي مواد اللغة العربية، والرياضة والكيمياء والأحياء، في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021

رابط الاستعلام عن النتيجة من هنا أو هنا