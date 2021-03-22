بعد توجيه الرئيس السيسى.. أول مشروع قانون لمنع زواج الأطفال

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن القانون حدد السن المناسب لزواج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن 18 سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية».
وأضافت إيناس عبد الحليم، أنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لهذه الظاهرة، ولما تخلفه من تهديد للأمن القومى.
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