افتتاح مقر السجل المدنى بمدينة سوهاج الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، إنه تم افتتاح مكتب السجل المدنى لمدينة سوهاج الجديدة، لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالى المدينة الجديدة خاصة، ومحافظة سوهاج عامة.





وأضاف المهندس رجب سالمان عبدالرحيم - فى بيان اليوم- أنه تم تنفيذ مقر السجل المدنى على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة التى توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوى القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان. فى السياق ذاته، تم إصدار أول بطاقة رقم قومى من السجل المدنى بالمدينة، باسم المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، تأكيداً على حسن سير العمل بالسجل ومرونة الإجراءات فى استخراج المستندات للمواطنين.

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