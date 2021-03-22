بدء اختبارات الطلاب الأفارقة المتقدمين لمنح الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - بدأت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الإثنين، إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية "أون لاين" للطلاب المتقدمين من 34 دولة إفريقية، للحصول على منح الدراسات العليا، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.





وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة اليابانية المصرية، إن الجامعة خصصت 150 منحة لطلاب إفريقيا بهدف إعداد الكوادر الإفريقية وصقل خبراتهم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى للمساهمة فى دعم التنمية بإفريقيا.

وأشار إلى أن هذه المنح تمول من قبل حكومتى مصر واليابان، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية وتذاكر الطيران من الدولة الموفدة إلى مصر.

وأضاف رئيس الجامعة، إن إجمالى عدد المنح يقدر بـ 150 منحة توزع على 3 سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الإفريقية المختلفة سنويًا، ولمدة 3 سنوات، لدعم التنمية فى القارة السمراء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أنه تم إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية "أون لاين" لـ190 طالبا إفريقيا متقدما للحصول على تلك المنح.

وأضاف ندا، أن المنح تشمل تخصصات "هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة القوى الكهربية، هندسة علوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة" وغيرها.