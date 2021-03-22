مجلس الشيوخ يستجيب لتعديل مستقبل وطن بقانون جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون إشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.





وجاء التعديل لتصبح: تسرى احكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع انواعها وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته. وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها. ووافق مجلس الشيوخ على مواد الإصدار الأربعة بمشروع القانون.

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