برعاية الرئيس.. «حماة الوطن ومستقبل وطن» يطلقان مباردة للإفراج عن الغارمات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحسب بيان صادر اليوم أن المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على لم شمل الأسر المصرية ودعم ومساعدة الأمهات الغارمات وانطلاقا من مبدا التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الاحزاب المصريه لخدمه المجتمع المصرى.

وأكد الحزبان الإفراج عن كل الغارمات أمس وسط فرحة عارمة من المفرج عنهم، واللائى أكدن أن ما حدث مفأجاة كبيرة لم يتوقعنها وقدمن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحزبى "مستقبل وطن – وحماة الوطن" الذين أدخلوا الفرحة على قلوبهن وساعدوهن فى لم شمل الأسرة مرة أخرى.

وأشار الحزبان إلى أن المبادرة تحمل قيمة إيجابية متعددة مردودها سريع على المجتمع المصرى برمته، إذ أن تحرك الأحزاب لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات، من شأنه بث الأمل فى أسر كاملة واجهت شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء والحب للوطن.