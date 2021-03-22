جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الصف بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة انطلاق قافلة تنموية مجانية شاملة اليوم من الجامعة إلى منطقة عرب القيمعى بمدينة الصف بالجيزة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقال رئيس جامعة القاهرة إن القافلة تضم أساتذة من كليات "طب قصر العينى، والأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطرى، والزراعة، ورياض الأطفال"، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك من خلال عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد حملات وندوات توعوية وتثقيفية، ومكافحة الإدمان.

وأكد الدكتور الخشت، أن القافلة تراعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 3 أعوام الأخيرة نحو 50 قافلة فى التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض، للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة فى مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا.