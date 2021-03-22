اختتام أول ورشة عمل افتراضية لبرنامج زمالة القادة فى الابتكار بمصر

جدة - نرمين السيد - تهدف الورشة التى قدمتها الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية، كجزء من صندوق نيوتن مشرفة البريطانى - المصرى، إلى تعريف المشاركين فى برنامج زمالة القادة فى الابتكار LIF على نظام الابتكار الفريد فى مصر.

وأتيح للمشاركين فرصة التواصل مع رواد الأعمال المحليين وخبراء النظام البيئى، والمشاركة فى ورش عمل تعاونية والتركيز على كيفية تسويق أفكارهم بشكل فعال.

فيما تم تعريفهم بالطرق الرئيسية لبناء شراكات الصناعة والشركات، كذلك تحديد مصادر الاستثمار والتمويل من خلال دراسات الحالة من رواد الأعمال المصريين وخريجى LIF.

ويدعم برنامج زمالة القادة فى الابتكار العلم والابتكار والتنمية الاقتصادية فى جميع أنحاء العالم، فهو يجمع بين القادة الناشئين فى مجتمع الابتكار العالمى، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى تدريب عالى الجودة على مهارات التسويق، كما يهدف إلى تطوير شبكة من الأقران، هنا فى مصر والمملكة المتحدة وحول العالم.

وفى عام 2021 يصل البرنامج إلى 14 دولة مختلفة، من بينها مصر، ويساعد فى إنشاء شبكات دولية متميزة من المبتكرين ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا.

ونتيجة هذا البرنامج، تستطيع كل من مصر والمملكة المتحدة معالجة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة معًا بشكل مباشر، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من أجل النمو الاقتصادى.