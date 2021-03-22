مطران القدس فى زيارة لإيبارشية سمالوط

جدة - نرمين السيد - بدأها بصلاة القداس الإلهى فى كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء بسمالوط رسم خلاله خمسون من الشمامسه ثم أعقب القداس بالتبارك من مزار الشهداء الحاوى رفاتهم الطاهرة والمتحف الخاص بمتعلقاتهم والبانورما التى تحكى قصة الاستشهاد ورهبة تلك اللحظات الدقيقة، كما التقى بأسر الشهداء فى لقاءٍ ساده روح الأبوة والمحبة ثم تفقد مرافق الكاتدرائية والنُصب التذكارى الخاص بالشهداء وما فيه من أثرٌ جذّاب لتجسيد شخصياتهم.

أيضا التقى الأنبا انطونيوس مع الأنبا بفنوتيوس فى دار المطرانية حيث أعرب له عن فرحته الكبيرة بهذه الزيارة، وقد أهداه الأنبا بفنوتيوس أيقونه قبطية لشهداء مصر بليبيا تذكارا لهذهِ الزيارة المُفرحه مرحبا به ضيفا مباركا وقد دعاه ليستعرض باقى معالم وأنشطة المطرانية المتعددة.

فقد زار كاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية ثم مجمع مدارس العهد الجديد للغات والنادى الترفيهى الملحق به بما فيه من أنشطة متنوعة.

ثم ذهب لزيارة مستشفى الراعى الصالح بأقسامها المتعددة والمنشآت الملحقه بها والتى تعد من المستشفيات الكبرى بمصرنا العزيزة.

كما زار كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بقرية طحا الأعمدة حيث أنها من الكنائس الأثرية والتى ترجع فى بنائها لما قبل القرن السابع الميلادى وقد قام الأنبا بفنوتيوس بترميمها على أفصل ما يكون.

ثم اختتم الأنبا انطونيوس الزيارة بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير حيث تبارك بالكنيسة الأثرية وتفقد أعمال الترميم الجارية فيها حاليا والمغارة التى احتمت فيها العائلة المقدسة أثناء هروبها لأرض مصر.

كما تجول فى فندق العائلة المقدسة المجاور للكنيسة والذى يعد إسهاماً بارزاً فى الحركة السياحية الدينية من حيث نُدرة وجود مثله فى أى من المواقع المسيحية الأخرى.

أخيرا غادر الأنبا انطونيوس الإيبارشية مُعربا عن إعجابه الشديد لما تحويه من خدمات متنوعة وعديدة تُقدم بجودة ٍ عالية وتصُب جميعاً فى خدمة أبنائها والارتقاء بهم فى شتى المناحى.