جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الإثنين - أن إجمالى ما تم افتتاحه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) من أول سبتمبر الماضي وحتى الآن 1.111 مسجدًا منها 1.051 مسجدًا بعد أعمال الإحلال والتجديد و60 مسجدًا بعد أعمال الصيانة والترميم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 58 مسجدا يوم الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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