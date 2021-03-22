عاجل.. الصحة: مفاوضات مع الصين لتصنيع لقاح كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن العلاقات المصرية الصينية فى تطور مستمر بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع الصين لتصنيع لقاح كورونا فى مصر.





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