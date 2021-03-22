الشيوخ يرفض استقلالية هيئة جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - وقرر المجلس حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، كونها لها مدلول قانونى ودستورى غير متوافر.
كان النائب محب الرافعى، اقترح حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" الواردة فى المادة الثانية، مشيرا إلى أن النص على تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل فى مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة فهى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس على هذا المقترح.
وبعد أخذ الموافقة على المادة بعد التعديل المقترح وبدء مناقشة المادة الثالثة طالب ممثل الحكومة باعادة عبار" تتمتع بالاستقلالية" مؤكدا أنها عبارة مهمة جدا ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والاشراف على المدارس والتقييم، فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة جدا معنية بهذا القانون.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا للحكومة: إن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانونى ودستورى لم يتوافر فى هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.
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