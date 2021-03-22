الداخلية تحتفل بعيد الأم داخل سجون طره

جدة - نرمين السيد - وأقام قطاع السجون احتفالية داخل منطقة سجون طره بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لعام 2021، بحضور عدد من القيادات والضباط وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ تضمن الإحتفال فقرات غنائية، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الاحتفال.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى احتفالات عيد الأم لعام 2021، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.