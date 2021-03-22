تجديد قرار ندب هشام فاروق مساعدا لوزير التعليم العالى للتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور هشام فاروق الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الإلكترونيات، مساعدًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى لمدة عام.





وحصل الدكتور هشام فاروق على الدكتوراه فى مجال الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة فى جامعة القاهرة 2001، كما حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة التمييز العلمى ERI لعام 2017 و2018 على التوالى، وجائزة أفضل مقالة علمية Cogent Engineering Journal لعام 2019، وحصل على الميدالية الذهبية فى محور السياحة بمعرض (القاهرة تبتكر الخامس 2018) عن مشروع السياحة الافتراضية. وشغل العديد من المناصب منها، رئيس اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمختصة بالبنية المعلوماتية لمشروع الاختبارات الالكترونية بالجامعات الحكومية المصرية، كما شغل عضوية عدة لجان فنية منها، اللجنة الفنية لمشروع تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمى وميكنة المستشفيات الجامعية ولجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

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